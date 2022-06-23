Рязань, 23 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Более 400 жалоб направили в социальных сетях жители Касимова и Касимовского района врио губернатора Рязанской области Павлу Малкову. Об этом руководитель региона рассказал 23 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разбитая дорога

Павел Малков выехал в Касимовский район — один из самых густонаселенных рязанских территорий. За последние месяцы он получил более 370 жалоб от жителей города и ещё 45 из района.

«И это только в соцсетях. Великолепная природа и больше 150 км низкого качества дорог. Именно по состоянию дорожного полотна и поступает больше всего обращений. Недовольство жителей разделяю. Необходимо заниматься этим вопросом», — отметил Павел Малков.

Пользователи советуют руководителю также обратить внимание на туристический потенциал района.