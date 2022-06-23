Тбилиси, 23 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Заявления, что осужденного бывшего президента Михаила Саакашвили невозможно навестить, не соответствуют действительности. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Специальная пенитенциарная службы минюста республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Заключенный неограниченно пользуется предусмотренным законом правом, ярким примером чего служит то, что у Саакашвили находилось 935 визитеров», — говорится в сообщении.

В ведомстве отреагировали на жалобу отца экс-президента Николоза Саакашвили. Он заявил, что его не пустили в клинику к сыну. В минюсте отметили, что для посещения заключенного нужно соблюдать процедуры, а Саакашвили-старший не написал заранее ходатайство о визите.

«После обращения по правилам, предусмотренным законом, Николоз Саакашвили сможет навестить осужденного Саакашвили», — отметили в ведомстве.

Напомним, бывший президент жалуется на содержание с момента помещения в тюрьму. Он также регулярно заявляет, что может умереть, так как власти якобы хотят его смерти. Последняя серия жалоб была в мае. Тогда Саакашвили заявлял, что может умереть в ближайшие дни и добился перевода в клинку в Тбилиси.