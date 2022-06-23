Калуга, , 15:20 — REGNUM В Калужской области в рамках профилактики незаконного оборота наркотиков среди молодежи и с целью раннего выявления группы риска в ходе медицинских осмотров проводятся химико-токсикологические исследования. В прошедшем учебном году в них приняли участие свыше 55 тысяч учащихся из 347 организаций региона. Об этом 23 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания региональной антинаркотической комиссии.

Нет наркотикам Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники встречи обсудили ряд предложений по активизации работы с молодёжью, направленной на противодействие деструктивного поведения. В апреле 2022 года в области состоялся первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2022». В этот период сотрудники органов внутренних дел составили 71 протокол об административных правонарушениях, а также возбудили 14 уголовных дел. В образовательных учреждениях правоохранители провели 510 профилактических мероприятий. В числе самых массовых — региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе» и акция «Сообщи, где торгуют смертью». Особое внимание уделяется детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

22 июня состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета. В ходе его работы министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев отметил, что в 2021 году в стране было проведено около 400 тысяч мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к наркотикам. Подчеркивалось, что эффективное продвижение антинаркотической идеологии невозможно без творческого, неформального подхода. В ряде регионов помогают в этом школы волонтёрства. В Калужской области в развитии волонтерского движения совместно с региональным министерством образования и науки участвуют центры поддержки добровольческих инициатив, созданные на базе Областного молодежного центра, техникумов и колледжей. В мероприятиях Российского движения школьников задействованы 323 из 330 общеобразовательных организаций области. Для их проектов с 2020 года проводится конкурс с призовым фондом в один миллион рублей.

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