Калуга, 23 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках профилактики незаконного оборота наркотиков среди молодежи и с целью раннего выявления группы риска в ходе медицинских осмотров проводятся химико-токсикологические исследования. В прошедшем учебном году в них приняли участие свыше 55 тысяч учащихся из 347 организаций региона. Об этом 23 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания региональной антинаркотической комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нет наркотикам

Участники встречи обсудили ряд предложений по активизации работы с молодёжью, направленной на противодействие деструктивного поведения. В апреле 2022 года в области состоялся первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2022». В этот период сотрудники органов внутренних дел составили 71 протокол об административных правонарушениях, а также возбудили 14 уголовных дел. В образовательных учреждениях правоохранители провели 510 профилактических мероприятий. В числе самых массовых — региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе» и акция «Сообщи, где торгуют смертью». Особое внимание уделяется детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

22 июня состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета. В ходе его работы министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев отметил, что в 2021 году в стране было проведено около 400 тысяч мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к наркотикам. Подчеркивалось, что эффективное продвижение антинаркотической идеологии невозможно без творческого, неформального подхода. В ряде регионов помогают в этом школы волонтёрства. В Калужской области в развитии волонтерского движения совместно с региональным министерством образования и науки участвуют центры поддержки добровольческих инициатив, созданные на базе Областного молодежного центра, техникумов и колледжей. В мероприятиях Российского движения школьников задействованы 323 из 330 общеобразовательных организаций области. Для их проектов с 2020 года проводится конкурс с призовым фондом в один миллион рублей.