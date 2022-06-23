Калининград, 23 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Сегодня всё более наглядно проявляется политическая и информационная беспомощность нашего государства по калининградской проблеме, и это — результат установки на компромисс, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 23 июня, комментируя высказывания руководителя калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Аллы Ивановой.

Савин А. С Карта Калининградской области

Как сообщалось ранее, Иванова заявила, что для решения вопроса по транзиту через Литву есть три дипломатических варианта, два из которых связаны с внесением изменений в документы ЕС о санкциях, а третий заключается в разъяснении, которое Брюссель должен дать Вильнюсу, о том, что применять «санкционные» статьи к калининградскому транзиту не следует.

«То, что говорит мадам Иванова, — это лишь ещё один пример политико-информационной беспомощности позиции России по вопросу о жизнеобеспечении Калининградской области. Что калининградский чиновник предлагает по сути в своих «трех дипломатических вариантах» (кстати говоря, они напомнили мне ельцинские знаменитые «38 снайперов»)? Она предлагает помочь евросоюзовцам крючкотворством отползти с их сегодняшней позиции. Это значит, что руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям ничего в сложившейся ситуации не понимает и не хочет понимать. Хотела бы, спросила бы МИД, насколько эти варианты укладываются в позицию по блокированию транзита, заявленную официальным представителем нашего внешнеполитического ведомства.

Если же это МИД её ориентирует говорить такие глупости, то тогда дело совсем плохо. Разве дело в том, что записано в документах КЕС? Разве дело в том, что таможенным органам Литвы нужны какие-то разъяснения?

Тот факт, что сегодня всё более наглядно проявляется политическая и информационная беспомощность позиции нашего государства по калининградской проблеме в целом, является результатом именно установки на компромисс. Более того, — на выработку решения, удобного Европейскому союзу. Именно так и вела дела российская делегация в 2002 году, и сегодня мы пожинаем плоды этой позиции.

Чиновники в Калининграде! Вы кого там представляете? Чьего удобства ищете? Вы что, с подвластностью ЕС совсем смирились? Не понимаете, за что сейчас идёт борьба, в чём смысл специальной военной операции на Украине и всего, что с ней связано? Эти вопросы я адресую и чиновникам на прибалтийском направлении в МИДе России.

Никакими изменениями еэсовских регламентов проблемы жизнеобеспечения Калининградской области Российской Федерации не решить! Нужно мощное политическое давление, в том числе символическое. Возможно, и сам Калининград стоит переименовать во что-то типа Новороссийск-Западный или Сталинград-Балтийский. Нужна реальная демонстрация готовности при дальнейшем ухудшении положения решать проблему связи российского региона с основной территорией страны военным путём. И нужны самые жёсткие меры экономического давления на Литву, начиная с отключения электричества и включая всё то, что особенно болезненно будет бить по уровню жизни литовцев», — отметил Михаил Демурин.