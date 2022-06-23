Донецк, 23 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под огонь противника попала Пантелеймоновка. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 15:00 украинские артиллеристы открыли стрельбу по Пантелеймоновке. По населённому пункту выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в 14:30.