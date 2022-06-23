Ижевск, 23 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В настоящее время предприятия ОПК Удмуртии загружены работой в три смены. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов, отвечая на вопрос об адаптации региона к жизни в условиях санкций.

Udmurt.ru Александр Бречалов

«У них только одна проблема — это кадры. И эти же заводы сейчас загружены запросами от российских компаний по импортозамещению», — сказал глава республики в интервью «Интерфакс-Поволжье».

По словам Бречалова, предприятия оборонно-промышленного комплекса республики обладают уникальными компетенциями во всем, что связано с обрабатывающими производствами, средствами связи и сплавами.

«Например, недавно у нас был разговор с руководителем Воткинского завода. У них огромная программа по гражданской продукции, и он просил помощи в площадях и ресурсах. Они не хотят отказываться от гражданской продукции, имея хороший оборонный контракт», — рассказал глава региона и добавил, что это правильное решение, и республика будет поддерживать предприятие в режиме 24/7.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи обратил внимание Бречалова на проблему оборотных средств предприятий оборонно-промышленного комплекса, закредитованность отрасли. По мнению главы государства, это вопросы требуют повышенного внимания федеральной и региональной власти.

Читайте также: Путин призвал главу Удмуртии помогать закредитованным предприятиям ОПК