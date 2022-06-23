Бейрут, , 15:16 — REGNUM Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания посетил Бейрут с официальным визитом. Об этом 23 июня сообщает Lebanon 24 со ссылкой на заявление ХАМАС.

Хасан Насралла Moqawama.org

Отмечается, что в ходе визита Хания встретился с генеральным секретарём движения «Хезболла» Хасаном Насраллой. По данным журналистов, лидеры двух группировок обсудили ситуацию в Палестине, Ливане и регионе, развитие «оси сопротивления» Израилю.

По итогам встречи Насралла и Хания заявили о продолжении сотрудничества всех частей «оси сопротивления, для того, что служить своей главной цели: защите Иерусалима, исламских святынь и дела освобождения Палестины».

Ранее сообщалось о том, что Хания провёл встречу с представителями правительства Ливана и местными лидерами палестинских группировок.