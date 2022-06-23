Москва, 23 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Официальные лица ФРГ, похоже, приходят к пониманию, что без российского газа им не обойтись, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Газовые хранилища нуждаются в заполнении, до отопительного сезона уже остается не так много времени. А с учетом глобального энергетического кризиса, это еще больше усиливает риски.

В условиях дефицита цены на газ в Германии могут существенно подскочить, что повлечет за собой целый комплекс других проблем.

Всё это, в первую очередь, бьет по энергоемким производствам, в первую очередь это сталелитейная, химическая, бумажная промышленность.

Помимо всего прочего, это также спровоцировать и серьезные социальные проблемы, такие как сокращение рабочего времени сотрудников, а в конечном итоге и масштабное сокращение персонала», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии опасается, что Россия воспользуется ремонтными работами на «Северном потоке» и полностью прекратит поставки газа.

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