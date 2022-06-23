Вашингтон, 23 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. США считают Южную Корею важным партнёром НАТО. Об этом заявил 22 июня глава пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс в связи с участием президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в предстоящем саммите НАТО.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

«Несмотря на то, что Южная Корея не является членом Североатлантического альянса, перед всеми странами стоят общие проблемы и вызовы, будь то действия Китая или вопросы кибербезопасности», — заявил представитель госдепа.

Прайс добавил, что Индо-Тихоокеанский альянс, в который входит Южная Корея, и НАТО преследуют одну и ту же цель, которая заключается в поддержании порядка, основанного на принципах.

«Поскольку в настоящее время этот порядок оказался под угрозой, странам необходимо объединить силы, чтобы противостоять этой угрозе», — сообщили в госдепартаменте.

Известно, что Юн Сок Ёль станет первым главой Южной Кореи, который примет участие в саммите НАТО.

Читайте также: Глава Южной Кореи примет участие в саммите НАТО