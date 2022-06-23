Брюссель, , 15:22 — REGNUM Все операторы газохранилищ в Европейском союзе должны будут пройти обязательную сертификацию, в противном случае им придётся отказаться от владения хранилищами газа. Соответствующий законопроект принят Европарламентом, говорится в сообщении ЕП.

Подземное газовое хранилище Chmee2

Обязательная сертификация вводится, чтобы устранить риски внешнего вмешательства. Законопроект поддержали 490 европарламентариев, 47 проголосовали против, 55 воздержались.

«Операторы, не прошедшие эту сертификацию, должны будут отказаться от собственности или контроля над мощностями по хранению газа ЕС», — пояснили в Европарламенте.

После официального одобрения Совета стран ЕС документ опубликуют в официальном журнале. Затем он вступит в силу.

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