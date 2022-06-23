Донецк, 23 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 14:30 с позиций в посёлке Новгородское был открыт огонь по Пантелеймоновке. Боевики выпустили десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские артиллеристы открыли огонь по Озеряновке и Горловке в Донецкой Народной Республике.