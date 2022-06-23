Владикавказ, , 15:06 — REGNUM В Северной Осетии награждены орденами Мужества посмертно еще 11 военнослужащих, выполнявший свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. Награды семьям погибших передал глава РСО-Алании Сергей Меняйло. Мероприятия прошли 22 июня во Владикавказе и в селении Октябрьское Пригородного района, сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

Орден Мужества Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

Указами президента РФ Владимира Путина награждены за свой героизм и мужество майор Андрей Лисунов, старший сержант Вахтанг Загашвили, старший сержант Демьян Мозговой, сержант Руслан Козаев, сержант Владислав Сакнышев, младший сержант Владимир Маргиев, ефрейтор Виталий Дядюшко, старшина 2-й статьи Батраз Маргиев, сержант Радислав Хугаев, младший сержант Батраз Бязров, рядовой Давид Нартикоев.

Как отметил Сергей Меняйло, все награжденные «до конца были верны воинской присяге», став примером «огромного мужества, настоящего героизма и верного служения Отечеству».