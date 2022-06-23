Волгоград, 23 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки госпитализированы 32 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Minzdrav.orb.ru Анализ на коронавирусную инфекцию

С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 224 264 носителя коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 215 848 жителей, в том числе 51 — выписан за сутки. В летальной статистике региона 6889 записей.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19 в стационарах и амбулаторно 1 527 пациентов.