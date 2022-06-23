Минск, , 17:35 — REGNUM Белорусы не имеют никакого отношения к так называемому «Полку Калиновского», поскольку в этой структуре находятся не белорусы, а польские наемники, прикрывающие свои безумные захватнические замыслы ширмой белорусскости. Судьба их, как и судьба их шляхетских предков в 1812 году — разгром и уничтожение.Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 23 июня высказал белорусский философ Лев Криштапович.

Выступление Льва Криштаповича на конференции в Бресте Цитата из видео на teleskop-by.org

«Проблема социально-политической стабильности в Белоруссии зависит не столько от так называемого «Полка Калиновского», сколько от завершения процесса строительства Союзного государства. Я неоднократно указывал, что решающим фактором, гарантирующим независимость и суверенитет Белоруссии, а следовательно, и сохранение социально-политической стабильности в нашей республике, является создание полноценного Союзного государства как субъекта международных отношений. Только в этом случае Белоруссия может быть уверенной в своем будущем и защищена от всевозможных как внешних, так внутренних угроз своей государственности» Лев Криштапович

Для доказательства верности своего утверждения философ ссылается на факт наполеоновского нашествия на Россию в 1812 году, которое было одновременно и нашествием польской шляхты на белорусские земли, ещё совсем недавно освободившиеся от польского ига. «Не подлежит никакому историческому сомнению, что только в единстве с русским народом, только в едином общерусском Отечестве белорусский народ сумел разгромить польско-шляхетские полки Доминика Радзивилла, Станислава Чапского, Ксаверия Обуховича и других польских вояк, включая и корпус Иосифа Понятовского», — рассказал Криштапович.

«Разумеется, в этой судьбоносной битве между силами народного самосознания и иноземного порабощения находились и на белорусской земле люди, перебежавшие на сторону врага, изменившие служению своему Отечеству и народу. Печальным примером этого является измена могилёвского православного епископа Варлаама. После того как Иосиф Понятовский занял Могилёв, епископ Варлаам принес присягу на верноподданство Наполеону и особыми циркулярами, написанных на польском языке, предписывал подведомственному духовенству исполнить присягу и удовлетворить все требования французских и польских оккупантов. Как сообщают очевидцы, епископ Варлаам твердо уверовал, что Белоруссия достанется полякам, а он при покровительстве Наполеона станет патриархом в Польше. Таково поведение всех изменников и всех фарисеев во все времена, когда шкурные интересы ставятся выше национально-государственных интересов и нравственного долга», — заключил философ.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские националисты, воюющие на Украине и в Донбассе, объединились в «Батальон Кастуся Калиновского», который впоследствии был преобразован в полк. Представители «Полка Кастуся Калиновского» пригрозили расправой белорусским омоновцам, а представитель офиса Светланы Тихановской Анатолий Лебедько назвал вполне реальным силовое отстранение от власти президента Белоруссии Александра Лукашенко.