Новосибирск, 23 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. После завершения праздничных мероприятий в День города Новосибирска будет организован пассажирский транспорт. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета.

Фейерверк

«В День города, 26 июня, по завершению праздничных мероприятий будут организованы площадки общественного пассажирского транспорта для доставки жителей в отдалённые районы», — говорится в телеграм-канале администрации.

Уточняется, что транспорт будет ожидать горожан в 23:00 (время местное). Напомним, что 26 июня на Михайловской набережной в 22:45 начнётся фестиваль фейерверков «Огни родного города».

Отметим, что 26 июня Новосибирск отпразднует 129-й день рождения.