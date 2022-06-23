Называевск, Омская область, , 15:03 — REGNUM В Называевске полицейские нашли несовершеннолетнего водителя скутера, наехавшего на пешехода. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в УМВД по Омской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло 22 июня около 23:00 по местному времени в городе Называевске. Предварительно установлено, что скутер «Венто Корса» на улице Ленина сбил женщину 1986 года рождения. Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Стражи порядка установили, что скутером управляла 14-летняя девочка.

«Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске правоохранители ищут очевидцев наезда на 12-летнюю девочку.

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