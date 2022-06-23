Хартум, 23 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы Эфиопии и Судана вступили в конфликт на границе двух стран. Об этом сообщает Al-Hadath.

hdptcar Солдат. Южный Судан

По данным журналистов, инцидент произошёл в четверг, 23 июня, в районе деревни Аль-Курейша на востоке страны. В ходе перестрелки, которая длилась около часа, погибли семеро военнослужащих суданской армии. Что стало причиной столкновения пока неизвестно.

Отмечается, что в район инцидента стягиваются дополнительные подкрепления суданской армии. В районе замечена военная авиация и бронетехника.

Ранее в Судане неоднократно критиковали власти Эфиопии за поддержку местных сепаратистских группировок и другие «агрессивные действия, направленные на подрыв региональной безопасности».