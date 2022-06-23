Уфа, 23 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Проверку по факту смерти 56-летнего мужчины организовали в Уфе. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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По предварительной информации, 22 июня 2022 года на участке дороги произошел конфликт между 56-летним водителем автомобиля «Газель» и 24-летним водителем легковушки.

Сообщается, что после конфликта, водитель легкового автомобиля уехал, а водитель автомобиля «Газель» почувствовал ухудшение самочувствия. Он потерял сознание и скончался.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии установили еще 800 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.