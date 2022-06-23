Луганск, , 15:06 — REGNUM Населённые пункты Горское и Золотое, откуда украинские силовики восемь лет обстреливали территорию Луганской Народной Республики, взяты в блокаду. Об этом посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил 23 июня в эфире телеканала «Россия 24».

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Сейчас серьёзными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое — это те населённые пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи», — сказал Мирошник.

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не раз сообщал, что ВСУ обстреливали из Горского города ЛНР Первомайск, Золотое-5 и Стаханов, освобождённые союзными войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что украинские силы взяты в плотное кольцо между населенными пунктами Золотое и Горское. Им закрыты все пути отступления.

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