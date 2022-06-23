Москва, 23 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Футбольная национальная лига теперь будет называться Первая лига. Такое решение 23 июня принял Российский футбольный союз (РФС).

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

«Исполком РФС одобрил решение президиума ФНЛ о возвращении турниру исторического названия. Изменение вступает в силу с сезона 2022/23», — сообщила пресс-служба РФС.

Напомним, второй по силе российский футбольный дивизион до 1998 года назывался Первая лига. С 1998 по 2010 год он носил название Первый дивизион. С 2011 года было введено название Футбольная национальная лига (ФНЛ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сезоне 2022/23 количество команд в ФНЛ сократилось с 20 до 18.