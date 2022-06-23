Москва, , 15:00 — REGNUM Американская компания Nike, являющаяся производителем одежды и обуви, покидает российский рынок. Об этом 23 июня говорится в сообщении на сайте компании.

Кроссовки Nike Miguel Vaca

«Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — говорится в сообщении.

При этом в начале марта 2022 года компания перестал доставлять свою продукции в Россию, однако не закрыл свои магазины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роструда Михаил Иванков заявил, что права работников не нарушаются иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.