Москва, 23 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Американская компания Nike, являющаяся производителем одежды и обуви, покидает российский рынок. Об этом 23 июня говорится в сообщении на сайте компании.

Miguel Vaca Кроссовки Nike

«Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — говорится в сообщении.

При этом в начале марта 2022 года компания перестала доставлять свою продукции в Россию, однако не закрыла свои магазины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роструда Михаил Иванков заявил, что права работников не нарушаются иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.