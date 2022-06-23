Москва, 23 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Существование параллельного импорта свидетельствует о том, что глобальные корпорации не зря вкладывают колоссальные средства в маркетинг, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Пресс-служба Челябинской таможни Досмотр товара

«Потребители лояльны к большим брендам. Ретейлеры рассматривают два вида альтернативных затрат.

Первый состоит в том, чтобы вложиться в раскрутку новых, неизвестных потребителю товаров. Возможно, они не отличаются от брендированных товаров, возможно даже, это тот же самый товар. Но потребитель не уверен, он сомневается. К тому же теряются гарантии, обслуживание, поддержка.

Второй путь состоит в параллельном импорте. То есть в том, чтобы ввести в страну товары, несмотря на запрет производителя на их продажу в России. Тут могут играть роль разные юридические тонкости, например, вряд ли производители запрещают туристу купить товар на зарубежном курорте, и потом привезти в родную страну.

Вряд ли они запрещают местному жителю купить ящик гаджетов, а потом продать на eBay, куда ему вздумается. Да и преследовать этого местного жителя они не будут. Не будут преследовать и «челнока», если его пропустит таможня. В общем, так называемые альтернативные каналы поставок могут быть разнообразными.

Однако при этом теряется экономия масштабов, которую ретейлеры извлекали из крупных легальных закупок — скидки при покупке, технологии транспортировки, хранения. Посредникам нужна оплата их услуг и рисков.

Как показывает история Мэн Ванчьжоу («Принцессы Huawei»), если американцы обнаружат кого-то, кто мешает действию их санкций, то они попытаются его пригласить в гости, в уютную камеру где-нибудь в Иллинойсе.

Мэн Ванчьжоу, дочь основателя Huawei и финансовый директор компании, была обвинена в попытке обойти санкции США против Ирана, и с 2018 под 2021 годы находилась под арестом в канадском Ванкувере.

Соответственно, любой участник строительства альтернативных каналов поставок, будь то топ-менеджер ретейлера или владелец небольшой компании-посредника в «дружественной стране», должен страховать риски.

Заплатит, разумеется, потребитель, которому предстоит подтвердить верность большим брендам собственным рублём.

Рост цены гаджетов на 20-30% кажется вполне достаточным. При дальнейшем удорожании потребитель, скорее всего, согласится попробовать менее знакомые бренды». — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ретейлеры начали ввоз в Россию электронной техники через параллельный импорт.

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