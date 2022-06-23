Ярославль, , 15:20 — REGNUM В Ярославле власти определили подрядчика на содержание городских дорог. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Ямочный ремонт в Ярославле City-yaroslavl.ru

Победителем аукциона стал единственный заявившийся участник — компания «Восток Запад Транзит». Цена контракта 32,7 миллиона рублей. Сроки исполнения — до 9 августа 2022 года.

Фирма уже работала в региональной столице. Она занималась ремонтом Тормозного шоссе, улицы Лизы Чайкиной, проезда Ухтомского, улицы Ударной и дублёра улицы Слепнёва, а также наносила разметку на дорогах. Не исключено, что на этот раз компания будет проводить работы на улице Советской, которую обещали отремонтировать как раз в рамках контракта на содержание.