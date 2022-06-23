23 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление известного французского адвоката и политика Режиса де Кастельно о том, что две 155-мм самоходные гаубицы французского производства CAESAR были захвачены в неповрежденном состоянии российскими военными и уже доставлены для изучения на «Уралвагонзавод».

Оксана Переможенко, , 15:04 — REGNUM Две 155-мм самоходные гаубицы французского производства CAESAR были захвачены в неповрежденном состоянии российскими военными и доставлены для изучения на «Уралвагонзавод». Об этом 22 июня сообщил на своей странице в одной из социальных сетей известный французский адвокат и политик Режис де Кастельно.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политик также назвал это «очередным достижением» президента Франции Эммануэля Макрона.

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Новость обсудили в социальных сетях. Заявление французского адвоката и политика вызвало широкий отклик у пользователей социальных сетей.

«Больше, больше, ещё больше натовских вооружений, нам всё пригодится. Россия должна выйти из этого конфликта с огромным опытом и знанием того, что в будущем нам может противостоять со стороны НАТО», — написал «Серый лёд».

«А сколько их на черном рынке Украина продаст? Тем временем Зеленский богатеет с каждым днём», — пишет Андрей Z.

«Нужно наладить логистику для поставок натовского оружия прямо на наши оборонные предприятия мимо Украины. И дешевле и безопаснее, и образцы целее будут», — с сарказмом добавил Юра М.

«А как бы иначе Макрон мог бы поделиться секретами с Владимир Владимировичем?» — с сарказмом поинтересовался Владимир Александрович.

«Да Макрон и хотел нам послать, но постеснялся», — смеется «Это Я».

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На самом деле Евросоюз помогает России (чтобы США ничего не заподозрили)», — пошутил Сергей Б.

«Французы со времён Наполеона… проигрывали все войны… Чему у них можно научиться?.. Разве что системы наведения получше будут…» — отметил «Немой человек».

«Они нам ещё за «Мистрали» ответят!» — пишет Ирина.

«Я думаю, все давно изучено и учтено. Старая техника, тем более», — предположил Руслан.

«А я всегда знал, что Макрон — это современный Штирлиц, смотрите как продуктивно работает», — пошутил Vlad.

«Видимо, на этих машинах стоят GPS маячки», — предположил Игорь.

«Ух, прям дышится легче! Какие хорошие новости!» — отреагировала Anastasia.

«Это ни разу не «Мистрали», но с паршивой овцы и шерсти клок», — отметила Татьяна.

«Похоже, это повод для еще одного звонка от Макрона», — смеется Андрей.

«Русские дети очень любят разбирать всякие механические игрушки. Вырастая, эти дети разбирают французские самоходки. Всё нормально, французы, не кипишуйте», — иронизирует Алина А.

«Зря французы доверили кастрюлеголовым туземцам оружие», — добавил Андрей.

«Обещаем передать обратно в ЛДНР…» — смеется «Твой».

«Еще не раз шепнем мерси баку!» — шутит один из участников обсуждения.

«Вот это поворот», — отреагировал Deniss S.

«Ждём поставок [американского зенитного ракетного комплекса] «Пэтриот», — не без сарказма написала Малика.

«Ой, как неудобно получилось», — смеется Ирина.

«А чего им не нравится? Что нашел, то моё», — пошутил Alekto.

«Типа они не предполагали, что так бывает, и они так не играют?» — смеется Marya_07.

«Что упало, то пропало», — иронизирует Александр.

«С паршивой овцы хоть шерсти клок», — прокомментировал новость Evgeny.

«Дорогие натовцы, шлите своё новейшее оружие, мы хотим знать, как оно работает и какие у него уязвимости», — с сарказмом написал Евгений.

«Надо составить список оружия, которое необходимо поставить нам для изучения», — с юмором отметила Irene K.

«Больше трофеев хороших и разных», — иронизирует Елена Б.

«Демилитаризация США и Европы идёт полным ходом», — добавила Елена.

«О, спасибо большое! Сотни миллионов евро на разработки, десятки часов работы лучших инженеров Европы, весь военный потенциал и прямиком в благочестивые руки наших спецов! Спасибо, в скором будущем ждём новые отечественные разработки», — подытожил один из участников обсуждения.

Отметим, официального подтверждения захвата французских САУ не поступало.