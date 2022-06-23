Ярославль, 23 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Главный врач Переславской центральной районной больницы Ярославской области Кирилл Харчиков сейчас находится в городе Купянск Харьковской области, в непосредственной близости с зоной боевых действий СВО. Вместе с другими ярославцами он оказывает гуманитарную помощь мирным жителям. ИА REGNUM удалось задать несколько вопросов Кириллу Сергеевичу.

Кирилл Харчиков

ИА REGNUM: Кирилл Сергеевич, как вы попали в зону СВО? Что двигало вами?

Кирилл Харчиков: В конце мая этого года мне позвонил мой давний друг Фадеичев Павел, возглавлявший в Ярославле в нулевых «Молодую Гвардию» «Единой России», и предложил мне поучаствовать в волонтерской миссии на освобождённых территориях в зоне проведения СВО. Я, не раздумывая, согласился. Взял отпуск и поехал. Со мной кроме Павла поехали ещё наши друзья-молодогвардейцы — Солнышков Антон и Иван Гусев. Таким образом получился небольшой отряд — юрист, технолог, реставратор и врач. Несмотря на такой разброс наших профессиональных компетенций, нас объединяет одна цель — помощь людям!

ИА REGNUM: Как добрались? Каковы были первые впечатления? Чем занимаетесь?

Кирилл Харчиков: Сначала мы не знали точное место дислокации и только приблизительно понимали функционал, поэтому готовились максимально тщательно: приобрели бронежилеты и шлемы (хочу сказать спасибо всем, кто оказал нам поддержку), прочее снаряжение и амуницию. Все это добро погрузили в прицеп и выдвинулись в сторону Харькова.

На границе, за «ленточкой» на новеньком УАЗе нас встретили ребята из Центра гуманитарной помощи «Единой России». Через полтора часа мы были в Купянске. Часть дороги мы прошли за колонной военной техники. Местные жители выходили из домов и махали руками приветствую наших военных, это впечатляет.

В самом Купянске мы располагаемся в большом торговом центре. Здесь есть электричество и вода, из неудобств только лишь то, что отсутствует сотовая связь и интернет, зато выручают рации. Работа Центра гуманитарной помощи «Единой России» в Харьковской области направлена, в первую очередь, на то, чтобы поддержать людей в трудную минуту, многие из этих людей на протяжении нескольких месяцев не получают заработную плату или пенсию, украинские власти попросту бросили людей на произвол судьбы.

Мы выдаём продуктовые наборы, оказываем посильную медицинскую помощь. С собой мы привезли небольшой запас медикаментов. Также мы собираем заявки на медикаменты, первые заявки уже направили в Москву и теперь будем ждать гуманитарный конвой с лекарствами, а самое главное — его очень ждут люди, которые верят России.

ИА REGNUM: Вы главный врач районной больницы, вы можете судить о системе здравоохранения. Какова она на Украине?

Кирилл Харчиков: Варварское отношение украинских властей к своим жителям выражается даже в том, что они отключили везде сотовую связь, из-за чего бригаду скорой помощи возможно вызвать только если кто-то из родственников или знакомых пациента дойдет до станции СМП и передаст устно адрес и жалобы. Со слов горожан, состояние системы здравоохранения очень печальное, несмотря на внешнее состояние материально-технической базы лечебных учреждений, воспользоваться этими благами могут позволить себе немногие люди. В основном вся медицинская помощь платная, причем в самой извращенной ее форме — через взятки. Например, в стационар вас бригада СМП не повезет, если вы не заплатите.

Причем такая система оказания медицинской помощи сложилась на Украине уже давно. Как таковое льготное лекарственное обеспечение, как у нас в России, отсутствует. А сейчас доступа ко многим препаратам нет даже за деньги. Кстати, лекарствами торгуют прямо на рынке в палатках, на жаре, по космическим ценам. Поэтому прибытие гумконвоя с медикаментами будет иметь очень важное стратегическое значение.

ИА REGNUM: Много с вами ещё волонтёров работает?

Кирилл Харчиков: В центре гуманитарной помощи «Единой России» в Купянске работает 10 человек из России. Некоторые из них прошли закалку в Мариуполе, когда там ещё шли активные бои. Как напоминание об этом — в лобовом стекле одного из их личных автомобилей зияет осколочное отверстие. Все эти люди высоких моральных принципов, состоявшиеся в жизни, но при этом стремящиеся помочь нуждающимся. Я очень рад, что у меня появились такие боевые товарищи. Активно в работу центра включились и местные жители, которых ещё около десятка человек. В основном отношение местных жителей к волонтёрам и военным положительное.

ИА REGNUM: В основном? А подробней можете рассказать?

Кирилл Харчиков: Люди со слезами на глазах признаются, что ждали нас. Но теперь от наших, в том числе, действий по организации мирной жизни на освобождённых территориях зависит очень многое. Не оправдать ожидания мы не имеем права! Потому что это наши, русские люди!

ИА REGNUM: Вам страшно, ведь до линии боевого соприкосновения всего ничего?

Кирилл Харчиков: Что касается страха, конечно же, глупо было бы сказать, что его нет. Точнее он был, когда мы пересекли границу и ехали за военной колонной, которая представляет определенный интерес для ВСУ, но сейчас, по прошествии нескольких дней, привыкаешь к большому количеству военной техники, людей с оружием на улицах. А по большому счёту боятся нечего: мы русские — с нами Бог.

ИА REGNUM: Спасибо, Кирилл Сергеевич. Удачи вам, и пусть хранит вас Господь.