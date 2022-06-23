Порт-о-Пренс, 23 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Правительство Гаити отложило вступление в силу уголовного кодекса, принятого в 2020 году убитым позднее президентом Жовенелем Моизом и не получившего одобрения Национального собрания. Об этом пишет газета Le National.

Флаг Гаити

После заседания совета министров исполнительная власть решила продлить срок действия постановления еще на два года, что позволит провести более тщательный анализ.

Уголовный кодекс вызвал споры с момента его публикации и массовые протесты со стороны религиозного сектора, в то время как несколько профсоюзов выразили свои оговорки по поводу того, что он якобы допускает амнистию для обвиняемых в коррупции, а также политических и финансовых преступлениях.

Уголовный кодекс стал результатом нескольких десятилетий исследований аналитиков по изменению действующего свода законов, датируемого 1835 годом.