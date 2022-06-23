Ереван, 23 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Следователи Антикоррупционного комитета Армении возбудили уголовное дело об использовании просроченных спецсредств при разгоне протестующих. Об этом 23 июня сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян.

Армения

Инцидент произошел во время протестной акции, которая прошла 3 июня в Ереване. В тот день в результате противостояния правоохранителей и протестующих пострадали около 60 человек.

«На основании моего письма возбуждено уголовное дело по материалам, подготовленным Антикоррупционным комитетом», — написала Товмасян.

По её мнению, 3 июня от применения полицией просроченных свето-шумовых гранат пострадали и правоохранители и протестующие. Товмасян пообещала продолжать добиваться, чтобы виновные были наказаны.