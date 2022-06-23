Ростов-на-Дону, 23 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли во втором чтении областной закон «О развитии агломераций в Ростовской области», в рамках которого студентам-отличникам предоставляется возможность оформить жильё в ипотеку под 1%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского парламента 23 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Речь идёт о специалистах, окончивших вуз с отличием и принявших решение жить и работать в Ростовской области. Для молодых специалистов такая мера поддержки, считают депутаты, станет серьёзным стимулом остаться после учёбы на Дону, а также поможет привлечь специалистов из других субъектов России.

Предположительно, данная норма заработает в 2022 году и на первых порах будет касаться выпускников-отличников, окончивших обучение в 2021-м или 2022 году.

Разрабатывается постановление правительства Ростовской области, в котором будут прописаны все условия и детали применения данной льготы.