Джакарта, 23 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Представители Индонезии в трехстороннем диалоге улемов с Катаром и Афганистаном подняли ряд вопросов, включая роль исламского образования, сообщает Antara.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди объяснила, что сотрудничество в области межрелигиозного диалога является одним из приоритетов Индонезии в отношениях с Афганистаном.

Трехсторонняя встреча между Индонезией, Катаром и Афганистаном состоялась в Дохе (Катар), где Индонезию представляли трое ученых.

«На встрече индонезийские ученые подняли несколько вопросов, в том числе роль исламского образования в поддержке национальной устойчивости», — заявила глава МИД Индонезии.

Индонезия привержена делу оказания помощи афганскому народу. Индонезия не только провела различные мероприятия по поддержке жизни людей, особенно женщин, но и отправила в январе 65 тонн продовольственной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто пригласил страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к совместной работе по защите интересов Юго-Восточной Азии в разгар соперничества великих держав.