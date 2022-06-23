Красноярск, 23 июня, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Полиция проводит проверку видеозаписи конфликта у Южного рынка в Центральном районе Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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По данным ведомства, на видеозаписи зафиксирован якобы конфликт между двумя группами мужчин на входе у рынка Южный.

Стражи порядка рассматривают различные версии произошедшего: «В том числе и инсценировку конфликта в личных интересах для вызова общественного резонанса». Изъяты записи с камер наружного наблюдения. Обстоятельства и участники произошедшего устанавливаются.

По информации из медучреждений, за помощью никто не обращался, сообщений о травмах не поступало.

Напомним, по данным красноярских СМИ, несколько дней назад уже появлялась информация о массовой драке на рынке. Тогда на вызов приезжал спецназ.

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