Симферополь, , 14:52 — REGNUM В Крыму планируют построить музейно-выставочный научно-просветительский центр истории полуострова. Крымчан приглашают обсудить концепцию нового центра. Об этом сообщили 23 июня в пресс-службе министерства культуры Республики Крым.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Центральный музей Тавриды совместно с министерством культуры Республики Крым и попечительским советом Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 годов «Концлагерь «Красный» подготовили Концепцию создания музейно-выставочного научно-просветительского центра истории Крыма», — уточнили в минкульте.

Концепция предполагает создание в регионе современной музейной площадки, с самым инновационным оборудованием, которая позволит посетителям получить информацию об историческом развитии Крыма. Особенность комплекса — представление целостного взгляда на события истории Крыма в тесной связи с историей России. Отдельно разработчики концепции выделили тему Великой Отечественной войны.

Предполагается, что территория комплекса будет разбита на несколько функциональных зон и объектов инфраструктуры: информационная, экспозиционная, рекреационная, хозяйственная локации. Планируется создание основного здания центра с постоянной музейной экспозицией, а также двух экспозиционно-выставочных павильонов и открытых площадок для размещения крупногабаритных образцов техники и проведения культурно-массовых мероприятий. Центральное пространство основного музейного здания запланировано как двухуровневая экспозиция, вписанная в окружность заданного диаметра: посетители будут осматривать музей по кругу, поднимаясь от более ранних к современным периодам истории.

«Движение внутри экспозиционных тем позволяет погрузить посетителя «в эпоху», что достигается сочетанием подлинных экспонатов, реконструкций, эффектом дополненной реальности, аудиовизуальным сопровождением», — пояснили в пресс-службе.

Министерство приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении концепции музейно-выставочного центра, сотрудничестве по проведению предпроектных работ и внесению предложений в части архитектурно-художественных, инженерно-технических и архитектурно-строительных решений.