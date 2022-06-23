Монтевидео, , 14:51 — REGNUM Боязнь выходить на улицу после 18:00 по местному времени среди жителей одного из районов Монтевидео свидетельствует о растущем уровне беспокойства по поводу отсутствия безопасности, выявленного в ходе опроса населения. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на слова мэра столичного муниципалитета Летисию де Торрес.

Уругвай

По её словам, для жителей района Пеньяроль «в определенное время, например, когда они уходят с работы, ситуация в районе становится сложной»: «Эта ситуация длится уже долгое время, но стала еще более сложной».

Жители Пеньяроля жалуются на «нехватку полицейских и патрульных машин» и продолжают призывать к рейдам на места продажи запрещённых веществ.

Ранее консалтинговая компания Factum сообщила, что 62% граждан негативно воспринимают администрацию президента Луиса Лакалье Поу и правительство в вопросе безопасности.