Багдад, , 14:57 — REGNUM Парламент Ирака провёл экстренную сессию, связанную с приведением к присяге 62 депутатов. Об этом 23 июня сообщает Al-Arabiya.

Здание парламента Ирака James (Jim) Gordon

Напомним, ранее партия «Садристское движение» покинула парламент страны, а её депутаты сдали свои мандаты. Согласно конституции Ирака, их места заняли кандидаты, занявшие в тех же избирательных округах второе место по итогам последних парламентских выборов.

Под данным журналистов, после приведения к присяге новых депутатов, крупнейшей политической партией в парламенте стала «Шиитская координационная сеть», которая получила 120 мест. Также десять мест получили независимые кандидаты, избравшиеся на юге страны.

Как ожидается, в ближайшее время «Шиитская координационная сеть» начнёт переговоры о формировании нового правительства страны.