Филадельфия, США, 23 июня 2022, 17:19 — REGNUM Американский рэпер Rick Ross (Уильям Леонард Робертс II) планирует стать миноритарным владельцем баскетбольного клуба Philadelphia 76ers. Об этом сообщил портал The Source 23 июня.
Музыкант намерен приобрести 10% акций франшизы у бизнесмена Майкла Рубина, который ранее объявил о продаже собственной доли. Стоит отметить, что сам Рубин стал обладателем акций команды в 2011 году, заплатив за них $290 млн.
Напомним, Rick Ross активно занимается предпринимательской деятельностью. Так, рэпер является владельцем музыкального лейбла Maybach и нескольких ресторанов.
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