Филадельфия, США, , 17:19 — REGNUM Американский рэпер Rick Ross (Уильям Леонард Робертс II) планирует стать миноритарным владельцем баскетбольного клуба Philadelphia 76ers. Об этом сообщил портал The Source 23 июня.

Rick Ross Скриншот YouTube

Музыкант намерен приобрести 10% акций франшизы у бизнесмена Майкла Рубина, который ранее объявил о продаже собственной доли. Стоит отметить, что сам Рубин стал обладателем акций команды в 2011 году, заплатив за них $290 млн.

Напомним, Rick Ross активно занимается предпринимательской деятельностью. Так, рэпер является владельцем музыкального лейбла Maybach и нескольких ресторанов.

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