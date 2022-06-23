Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили расширение полномочий губернатора и отказ от ограничения губернаторских сроков. Кроме того, депутаты отказываются от своего права согласовывать кандидатуры на посты вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Поправки в Устав города рассмотрели на очередном заседании парламента 23 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Ко второму чтению подготовили 17 поправок. Из общего числа предложений в ходе заседания приняли лишь четыре поправки, отозвана была одна, а 12 предложений отклонили.

В частности фракция «Яблоко» предлагала ограничить возможность одному лицу занимать должность губернатора более двух сроков. Депутаты такое предложение не поддержали, за поправку проголосовали только 13 парламентариев. В целом, на заседании рассматривались схожие поправки.

Также предлагали не придавать губернатору полномочия по отстранению глав муниципальных образований города от должности, так как для этого уже имеется «муниципальный фильтр». Эта поправка также оказалась не принята.

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Одна из поправок в Устав города была предложена губернатором города Александром Бегловым. О ней подробнее рассказал депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский, выступив против предложения главы города.

«Нам предлагается полностью исключить из Устава Санкт-Петербурга возможность согласования Законодательным собранием кандидатур вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Это, во-первых, противоречит концепции законопроекта, принятого в первом чтении, потому что эта концепция предусматривала совсем другие нормы, — заявил Вишневский, добавив, что это полномочие принадлежит парламенту с момента появления Устава Санкт-Петербурга. — Вам сейчас губернатор предлагает открыто и цинично самим от этого права отказаться, отойти в сторону».

В ходе голосования депутаты, большинство из которых представляют «Единую Россию», всё же одобрили поправку об отказе от согласования кандидатур вице-губернаторов. За неё проголосовали 35 парламентариев, а против выступили всего девять.

Поправка, ограничивающая полномочия губернатора по изменению сферы деятельности вице-губернаторов, также не была принята в Законодательном собрании. За неё проголосовали лишь 13 человек.

Документ перешёл к третьему чтению.

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