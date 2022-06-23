Москва, , 14:48 — REGNUM Процесс перестройки экономики РФ и создания новых логистических цепочек идет медленно, и ему многое мешает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал прогнозы агентства «АКРА» о 20-30-процентном падении импорта в РФ по итогам 2022 года.

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«С нашей точки зрения, по итогам 2022 года сокращение импорта будет примерно в полтора раза больше того, что ожидают аналитики АКРА, — сказал Дорофеев. — При этом наихудшему сценарию с провалом импорта должен помешать аномально крепкий курс рубля, который и защитит нашу экономику от подобного рода проблем. Плавающий валютный курс компенсирует внешние шоки и позволяет рынку постепенно решать возникающие проблемы. Рано или поздно рынок должен взять свое, и в российскую экономику хлынет волна (теперь уже) дешевых импортных товаров по иранскому сценарию. Это одновременно положительно скажется на внутренних ценах в России и устранит головную боль с неудобным для всех валютным курсом рубля».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, правильно ли считать параллельный импорт экстраординарной кризисной мерой.

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