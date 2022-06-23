Белгородский район, Белгородская область, , 15:19 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП на 4 км автодороги Крым — Ясные Зори — Архангельское в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, вечером 22 июня 49-летний водитель Nissan Primera в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21 703. От травм на месте происшествия скончались водитель и пассажирка ВАЗ.

С различными травмами госпитализированы водитель Nissan и его пассажиры — девочка четырёх лет и двухлетний мальчик. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.