Белгородский район, Белгородская область, 23 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате ДТП на 4 км автодороги Крым — Ясные Зори — Архангельское в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, вечером 22 июня 49-летний водитель Nissan Primera в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21 703. От травм на месте происшествия скончались водитель и пассажирка ВАЗ.

С различными травмами госпитализированы водитель Nissan и его пассажиры — девочка четырёх лет и двухлетний мальчик. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.