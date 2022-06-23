Казань, 23 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Татарии на капитальный ремонт 12 общеобразовательных школ направят 546,8 млн рублей. Об этом сообщает минобрнауки РТ.

Ремонт

Согласно документации объявленного тендера, четыре школы предназначены для детей с ограниченными возможностями — школа-интернат №1 и №172 в Казани, Сабинская школа-интернат в селе Кзыл Меша и школа-интернат в деревне Русский Акташ. Среди обновляемых учреждений также Новокашировская санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении.

Ремонтные работы проведут в школе №2 в Актаныше, школе №1 в поселке Алексеевское, школе в Большой Атне, поселке совхоза «Татарстан», селах Сауш, Абди и Утыз Имян.

Рабочим предстоит отреставрировать фасады зданий, заменить все внутренние инженерные сети, провести отделку помещений и благоустроить территории.

Заказчиком проекта выступает республиканский Главинвестстрой. Победителя аукциона определят 30 июня. Выполнить работы необходимо до 1 декабря 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2022 году все регионы Поволжья получат федеральные средства на ремонт и оснащение школ. Татарии будет оказана поддержка в размере 2 278 822 тыс. рублей.

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