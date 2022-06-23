Барнаул, , 14:47 — REGNUM Права работников не нарушаются иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка. Об этом 23 июня заявил глава Роструда Михаил Иванков в ходе совещания в прокуратуре Алтайского края.

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«Мы практически не регистрируем нарушений трудовых прав предприятиями, которые уходят с рынка. Либо полноценно платят за простой, бывают ситуации, когда заблаговременно объявляют о сокращении…, но с очень серьезными выплатами», — приводит его слова РИА Новости.

Также Иванков уточнил, что это, по его мнению, происходит по той причине, что к уходящим с рынка России компаниям проявляются повышенное внимание и жесткий контроль со стороны различных российских ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Катара могут потребовать от стран Европейского союза подписать долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа.