Москва, , 14:46 — REGNUM Стремительный рост цен удерживает британцев от работы в низкооплачиваемых секторах экономики, а жесткие миграционные ограничения оставляют рынок труда Соединенного Королевства без притока дешевой рабочей силы из стран Восточной Европы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Brexit (сс) Tumisu

«Экономисты также отметили признаки ужесточения условий на рынке труда и проникновение общей инфляции в экономику в целом, — сказал он. — В настоящее время Великобритания поражена масштабными национальными железнодорожными забастовками. Более 40 тысяч железнодорожников требуют повышения заработной платы из-за рекордной инфляции. И это самая крупная забастовка за последние 30 лет, в результате которой остановлена работа важнейших участков железнодорожной сети Великобритании. Ожидается повторение забастовок в четверг и субботу. Присоединение к железнодорожникам работников метрополитена остановило работу лондонского метро».

Однако, как отметил Ильинский, в этих условиях правительство Соединенного Королевства готово стоять в конфликте насмерть.

«Представители властей заявили, что они остро чувствуют боль английских трудящихся, по кошельку которых ударила инфляция, но ни при каких условиях не станут повышать им заработную плату, ибо это неминуемо приведет к дальнейшему разгону инфляции, от которой будут страдать уже все жители Британских островов, — сказал Ильинский. — По этой логике, лучше потерпеть немного сегодня, чем страдать завтра. Кроме того, стремительный рост цен удерживает британцев от работы в низкооплачиваемых секторах экономики, а жесткие миграционные ограничения оставляют британский рынок труда без притока былой дешевой рабочей силы из стран Восточной Европы».

Все это ведёт к дальнейшему раскручиванию инфляционной спирали и возникновению затяжной рецессии в экономике Великобритании.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, смогут ли власти Великобритании затормозить инфляцию до осени 2022 года.

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