Москва, , 14:45 — REGNUM Параллельный импорт товаров в Россию уже стал реальностью, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Электроника

«В Минпромторге оценили объём параллельного импорта в России с момента публикации письма ведомства, утвердившего список товаров, разрешённых для ввоза в РФ без одобрения владельца бренда, то есть с начала мая текущего года, в $2 млрд.

В основном за этот период в Россию завозили смартфоны и другие гаджеты, ноутбуки, игровые консоли, одежду, косметику и парфюмерию. В том числе в Россию было ввезено достаточно значительное количество электроники от Samsung и Apple, ранее прекративших официальный экспорт в Россию.

Из каких стран осуществляется параллельный импорт, ни в Минпромторге, ни в розничных торговых сетях не уточняют. Однако, скорее всего, основными поставщиками электроники по параллельному импорту являются страны Евразийского Союза.

Тем более что сами производители, как правило, экспортируют свою продукцию в группу стран, рассматривая эту группу как единый географический регион и адаптируя свою продукцию с учётом особенностей каждого региона.

Это означает, что активация операционных систем с ввезённых в Россию через параллельный импорт устройств по-прежнему будет доступной, и производитель с высокой вероятностью не будет блокировать операционные системы с устройств, находящихся на территории России.

Однако вопрос с обслуживанием и ремонтом ранее ввезённых в Россию гаджетов пока не решён, хотя ясно, что сам производитель за качество товаров, ввезённых через параллельный импорт, ответственности не несёт.

Возможно, что этот вопрос будет решён, когда в Россию будут ввезены запчасти для импортной электроники.

Скорее всего, ввезённые в Россию с помощью параллельного импорта гаджеты будут продаваться по достаточно высоким ценам, учитывая транспортные издержки.

Пока Росстат фиксирует в России вторую неделю дефляцию, но возможно, что именно благодаря параллельному импорту дефляция может приостановиться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что российские магазины электроники начали закупки начали ввоз товаров по схеме параллельного импорта.

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