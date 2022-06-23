Москва, , 14:44 — REGNUM До осени 2022 года власти Великобритании едва ли смогут остановить рост инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

«Появившиеся из-за Brexit торговые барьеры привели к росту цен на продукты питания в Великобритании на 6%, — сказал Ильинский. — По мнению авторитетных британских ученых, остановить инфляцию до осени 2022 года крайне маловероятно. Торговые санкции против России существенно увеличили этот эффект. Британская валюта торгуется вблизи двухлетнего минимума по отношению к доллару, хотя Банк Англии на прошлой неделе осуществил пятое подряд повышение процентных ставок, надеясь взять инфляцию под контроль и прекратить падение курса национальной валюты, не усиливая текущий экономический спад».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, как рост цен будет разрушать экономику Соединенного Королевства.

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