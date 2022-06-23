Тбилиси, 23 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» сделает всё, чтобы защитить стабильность в стране. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Правительство Грузии Ираклий Гарибашвили

В ходе выступления он обвинял партию «Единое национальное движение» (ЕНД) в планах захватить власть, а также создании препятствий для вступления Грузии в Евросоюз. Премьер-министр пообещал, что члены «Мечты» защитят будущее страны и грузинского народа.

«Если кто-то осмелится на дестабилизацию каким-либо образом, мы всеми законными средствами будем защищать мир и процветание нашего народа. Защитим мир нашей страны и народа огнём и мечом», — сказал Гарибашвили.

Его выступление сопровождалось выкриками оппозиционных депутатов, которые были не согласны с обвинениями. Их успокаивали или выводили из зала специальные приставы.

Стоит отметить, что в оппозиции в Грузии негативно восприняли рекомендацию Еврокомиссии не спешить признавать страну кандидатом на вхождение в ЕС. Вина за это была возложена на правящую партию «Грузинская мечта». До 24 июня будет принято окончательное решение по республике. Если оно будет отрицательным, то оппозиция грозит, что будет протестовать и добиваться досрочных выборов.