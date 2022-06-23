Тегеран, , 14:51 — REGNUM Очень серьёзный инцидент, удар Израиля по гражданскому аэропорту в Сирии, привёл к перебоям в доставке гуманитарных грузов. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 23 июня в Тегеране.

Сергей Лавров Mid.ru

Он отметил, что из-за израильского удара аэропорт Дамаска на несколько недель прекратил работу. Доставлять гуманитарные грузы по воздуху стало невозможно.

«К огромному сожалению последний инцидент является очень и очень серьёзным», — подчеркнул Лавров.

По его словам, российская сторона направила соответствующее обращение Израилю и поставила вопрос в Совбезе ООН о необходимости соблюдения всеми странами резолюции 2254. Москва продолжит отстаивать эту позицию в контактах и с Израилем и другими странами, так или иначе вовлечёнными в сирийское урегулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Израиль совершил удар по аэропорту в Дамаске. Повреждения получили взлётно-посадочная полоса и система освещения.

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