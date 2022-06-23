Ташкент, 27 февраля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев и его российский коллега Дмитрий Патрушев обсудили вопросы наращивания поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию, сообщает МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«Партнеры с удовлетворением отметили, что по итогам 2018 года товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием между странами увеличился более чем на 20% и составил порядка 550 миллионов долларов», говорится в сообщении.

МИД отмечает, что стороны достигли договоренности об обмене накопленным опытом в растениеводстве, рыбоводстве, научно-технической сфере, совместно работать по вопросам цифровизации сельского хозяйства и интеграции систем прослеживаемости продукции АПК.

«Стороны условились провести в ближайшее время заседание совместной Рабочей группы по сельскому хозяйству с привлечением узбекских поставщиков, представителей российских торговых сетей и профильных ведомств двух стран», отмечается в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, эксперты Всемирного банка считают, что Узбекистан не до конца использует свой сельскохозяйственный потенциал, так как поставляет почти 80 процентов сельхозпродукции в Россию и Казахстан, тогда как республике стоит также обратить внимание на европейский рынок.