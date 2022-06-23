Уфа, , 14:44 — REGNUM Память артиста Юрия Шатунова могут увековечить в башкирском городе Кумертау. Об этом 23 июня сообщает ИА «Башинформ».

Юрий Шатунов Скриншот видео на YouTube

Сообщается, что артист родился в Башкирии, воспитывался в школе-интернате в городе Кумертау.

«Весть о смерти Юрия Шатунова пришла к нам только сегодня в обед. Мы еще пока не обсуждали установку памятника. Конечно, в любом случае примем решение увековечить память нашего знаменитого земляка. Возможно, установим мемориальную доску», — приводят журналисты слова главы администрации города Кумертау Олега Фролов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Подмосковье скончался лидер советской поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов.

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