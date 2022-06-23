Кемерово, 23 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Междуреченске с 23 по 26 июня в десятый раз проходит фестиваль скайраннинга «Тигертыш». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

ИА REGNUM Альпинизм

В рамках него состоятся чемпионат России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг-гонка»; пятый этап Кубка России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг — вертикальный километр»; чемпионат КуZбасса по альпинизму.

В соревнованиях участвуют спортсмены из Кемеровской области, Санкт-Петербурга, Башкии, Хакасии, Красноярского и Приморского краев, Новосибирской, Свердловской, Томской и Иркутской областей.